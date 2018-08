Tinder O aplicativo de paquera Tinder tem uma média de 3,8 milhões de usuários atualmente

A empresa Match Group, dona do aplicativo de paquera Tinder, teve boas notícias na última terça-feira, 7: o Tinder atraiu 300 mil usuários pagantes no segundo trimestre do ano. Depois deste anúncio, a companhia fechou o período com resultados acima do esperado e com aumento da expectativa de receita para este ano -- a previsão passou de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,72 bilhão.

O Tinder surpreendeu o mercado, analistas do Goldman Sachs esperavam que o aplicativo fosse atrair apenas 278 mil usuários. Com a divulgação dos números conquistados pelo Tinder, as ações da companhia subiram 13%, e foram negociadas aUS$ 44,04 no pós-mercado. Hoje, as ações continuaram em alta e eram negociadas a US$ 46 às 14h (horário de Brasília), uma alta de 18%.

Atualmente, o Tinder tem uma média de 3,8 milhões de usuários-- o número aumentou 81% desde o resultado no segundo trimestre de 2017. Também nesta terça-feira, 7, o aplicativo revelou que, no próximo mês, será lançada uma versão do serviço voltada apenas para estudantes. Além disso, a Match Group está investindo pesadamente para levar o Tinder para mercados emergentes.

Empresa. A Match Group também tem outros sites e aplicativos de relacionamento, como PlentyOfFish, Match.com e OkCupid -- ao todo, são 7,7 milhões de usuários. Em 2018, as ações da empresa mais que dobraram de valor, acumulando valorização de 23%. Segundo dados da agência de notícias Reuters, neste último trimestre, a receita da Match subiu 36%, para 421 milhões de dólares -- resultado maior que a expectativa média de analistas, que era de 412,8 milhões.

Apesar dos resultados animadores, a Match Group deve enfrentar turbulências nos próximos meses, tendo em vista que um concorrente forte deve aparecer: o Facebook planeja criar um próprio serviço de paquera em sua plataforma. A dona do Tinder já sentiu essa ameaça no dia em que a ferramenta do Facebook foi anunciada, em maio deste ano: à época, com o anúncio, o preço das ações do Match Group despencou 17%.