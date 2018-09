REUTERS/Mike Blake O Tinder planeja lançar o recurso em todo o mundo caso ele seja bem-sucedido na Índia

Quem usa o app de relacionamentos Tinder sabe que, quando duas pessoas se interessam uma pela outra (o tal “match”), ambas as partes podem começar a puxar o assunto. Pensando na segurança e no conforto das mulheres, a versão indiana do Tinder está testando um recurso que, quando ativado, permite que apenas as mulheres possam começar uma conversa no aplicativo.

A função, chamada de “Meu movimento”, está sendo testada na Índia há vários meses e o Tinder planeja lançá-la em todo o mundo se o recurso for bem-sucedido no país. O aplicativo Bumble, que é rival do Tinder em diversos países, inclusive no Brasil, já permite que apenas mulheres iniciem as conversas.

A gerente da empresa dona do Tinder na Índia, Taru Kapoor, disse à agência de notícias Reuters que a função foi pioneira no país por causa da necessidade de atrair mais mulheres para o aplicativo. Um dos caminhos pensados para isso foi criar funções para elas se sentirem mais confortáveis ​​e seguras.

Várias usuárias entrevistadas pela Reuters permaneceram céticas em relação à utilidade do recurso e disseram que a mudança nas configurações não faria muito para mudar sua experiência.

Cultura. O namoro ainda é desaprovado em muitos círculos na sociedade religiosa e etnicamente dividida da Índia, onde casamentos arranjados ainda são a norma. Milhares de relatos de violência sexual e estupro na Índia a cada ano também levantaram preocupações em torno da segurança das mulheres no país.

Entretanto, uma classe emergente de jovens em cidades cosmopolitas como Bengaluru e Mumbai fizeram do país o maior mercado do Tinder na Ásia. A empresa diz que o mercado indiano é o mais falante do mundo: os usuários usam o recurso de mensagens mais do que em qualquer outro país.