Não é nada agradável encontrar seu ex-namorado ou um parente em um aplicativo de namoro. Para evitar constrangimentos, o Tinder anunciou nesta sexta-feira, 4, que vai permitir o bloqueio de pessoas no app pelo número de telefone.

A função pode ser encontrada nas opções de configurações da plataforma. Para ativar, basta clicar em "bloquear contatos" e definir quais números de telefone você deseja bloquear – as pessoas bloqueadas não aparecerão no seu Tinder nem você no delas. É possível carregar a lista completa de contatos no app ou então adicioná-los individualmente.

O Tinder afirma que os contatos não saberão que foram bloqueados. Segundo a empresa, também é possível desbloquear as pessoas e remover a lista de contatos do aplicativo a qualquer momento.