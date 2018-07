FOTO: DIDA SAMPAIO / ESTAD?O Ministério do Trabalho informou que está operando normalmente após ataque

Após o ataque cibernético que fez 300 mil vítimas em pelo menos 150 países desde a última sexta-feira, a maior parte das redes de empresas e órgãos públicos afetados no Brasil voltou a operar normalmente. O Ministério do Trabalho, que informou ontem que estava com os computadores desligados, avisou a reportagem do Estado nesta terça-feira, 16, que os computadores e sistemas voltaram a operar normalmente.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão governalmental, os computadores do Ministério do Trabalho foram desligados de maneira preventiva na última sexta-feira, quando o ataque começou.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que chegou a suspender o atendimento em agências de todo o País na sexta-feira, afirma ter normalizado a operação. Contudo, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o sistema do INSS está sendo reiniciado aos poucos após a tentativa de ataque, o que pode levar a atrasos no atendimento. Segundo o INSS, a rede não foi infectada e os bancos de dados estão resguardados.

A Petrobras, que na sexta-feira bloqueou algumas máquinas e reiniciou seus computadores, disse que não identificou nenhuma perda até agora. Nesta segunda-feira, os computadores desligados na data do ataque e no final de semana estão sendo verificados.

Já o Itamaraty, o Tribunal de Justiça de São Paulo e Ministério Público de São Paulo afirmam estar com os sistemas normalizados. A Telefônica/Vivo afirma que seus serviços não foram afetados. Segundo fontes próximas a empresa, porém, os sistemas foram reestabelecidos e a empresa está operando normalmente em São Paulo -- na última sexta-feira, segundo apurou a reportagem, a empresa chegou a dispensar funcionários por conta do ataque.

