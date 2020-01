Mike Segar/Reuters/File Photo Além da propaganda enganosa, sa Trivago teria indisponibilizado ofertas que não atingiram mínimo de receita para a empresa

A Trivago, comparador de preços de hotéis online, está sendo acusada de propaganda enganosa pelo tribunal australiano. Segundo Rod Sims, presidente da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC), a Trivago violou a lei do consumidor na Austrália em 2018, ao veicular anúncios com supostos melhores preços de hotéis quando, na verdade, o site exibia pacotes que geravam as comissões mais altas.

"A Trivago ganha dinheiro com as comissões pagas pelos anunciantes em seu site", disse Sims. "Eles priorizam quem paga a maior comissão. Portanto, os consumidores estão sendo direcionados aos anunciantes que mais beneficiam a Trivago, em vez dos anunciantes que mais beneficiam os consumidores", acrescentou.

O órgão de defesa do consumidor da Austrália processou a empresa sediada na Alemanha, em agosto, devido a alegações propaganda enganosa. O juiz federal Mark Moshinksy decidiu contra a empresa na segunda-feira. O julgamento de Moshinksy citou casos em que a Trivago excluiu ofertas que não atingiram um limite mínimo de receita para a empresa.

A chefe de comunicações da Trivago, Stephanie Lowenthal, disse que a empresa analisará a decisão do tribunal que, segundo ela, forneceu "novas orientações" sobre como os resultados dos sites de comparação de preços devem ser exibidos na Austrália.

"Estamos trabalhando para entender rapidamente as implicações desta decisão no design do nosso site e seu impacto geral no setor de viagens australiano e na maneira como os sites devem ser projetados na Austrália", disse Lowenthal.