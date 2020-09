Dado Ruvic/Reuters A nova empresa fruto do acordo se chamará TikTok Global, disse Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 19, que aprovou o acordo entre a Oracle e o TikTok, que pretende evitar o banimento do aplicativo em solo americano. A informação é da agência de notícias Bloomberg.

“Eu dei minha bênção ao negócio. Se eles conseguirem, é ótimo. Se não o fizerem, tudo bem também”, disse Trump a jornalistas neste sábado ao deixar a Casa Branca para um comício de campanha em Fayetteville, na Carolina do Norte. “Eu aprovei o conceito do acordo ”.

O acordo entre as empresas é uma resposta a um decreto de Donald Trump assinado no início de agosto, que proibiu transações no país com os proprietários chineses do TikTok, alegando preocupações com a segurança nacional. O governo americano deu o prazo de 12 de novembro para a ByteDance, dona do app, firmar um acordo para a venda de suas operações nos EUA.

A nova empresa fruto do acordo se chamará TikTok Global, segundo Trump. A companhia concordou em doar US$ 5 bilhões para um fundo de educação, o que Trump disse que atenderia sua demanda de que o governo receba um pagamento pelo acordo.

Segundo os termos do acordo entre as duas empresas, a Bytedance manterá a maioria dos ativos da TikTok e controle sobre o algoritmo do app. A gigante de softwares Oracle e outros investidores americanos assumirão participações minoritárias. O negócio, porém, ainda depende da aprovação do governo chinês.

A TikTok Global provavelmente terá sede no Texas e contratará “pelo menos” 25 mil pessoas, disse Trump.

Na última sexta-feira, 18, o governo americano anunciou o banimento do TikTok de lojas de apps a partir deste domingo, 20 – o que significa que não seria possível fazer novos downloads da plataforma. Porém, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, disse em um comunicado neste sábado que a proibição do TikTok será adiada uma semana, até 27 de setembro, tendo em vista os "avanços positivos recentes".

Além do TikTok, o aplicativo de mensagens chinês WeChat está na mira de Donald Trump. O governo anunciou na semana passada que o app será completamente banido no território americano a partir deste domingo, 20, com operadoras de internet proibidas de permitir seu funcionamento — ainda não há informações se a proibição do WeChat também será adiada.