Dado Ruvic/Reuters O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que a ByteDance se ofereceu para criar 20 mil empregos nos EUA com o TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta terça-feira, 15, que ouviu que a Oracle estava muito perto de fechar um negócio pelo TikTok da ByteDance, embora fontes tenham dito que a empresa chinesa estava tentando manter a propriedade majoritária do popular aplicativo.

Trump ordenou que a ByteDance vendesse o TikTok em meio a preocupações dos EUA com os dados de usuários que poderiam ser passados ao Partido Comunista da China. Ele ameaçou banir o TikTok nos Estados Unidos já no domingo se a ByteDance não cumprir a ordem.

“Ouvi dizer que eles estão muito perto de um acordo”, disse Trump, acrescentando que seu governo tomaria uma decisão em breve sobre a aprovação, e que ele é um fã do presidente da Oracle, Larry Ellison.

De acordo com a proposta da ByteDance, no entanto, a empresa de Pequim manteria uma participação majoritária nos negócios globais do TikTok e criaria uma sede para o aplicativo nos Estados Unidos, disseram as fontes. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, disse na segunda-feira que a ByteDance também se ofereceu para criar 20 mil empregos nos EUA com o TikTok.