Carlos Jasso/Reuters A Amazon é considerada a maior varejista do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a Amazon acusando a varejista de se beneficiar de tarifas injustamente baratas do serviço de correio dos Estados Unidos e de não pagar impostos suficientes. O comentário foi feito pelo presidente em sua conta no Twitter e fez as ações da Amazon voltarem a oscilar durante a manhã desta segunda-feira, 2.

No sábado, 31, Trump usou a rede social pra dizer que “os correios dos Estados Unidos perderão US$ 1,50 em média por cada pacote da Amazon entregue” e que isso “equivale a bilhões de dólares” ao afirmar que os custos reais dos impostos para a companhia serão reajustados.

O comentário se refere a uma análise do Citigroup feita no ano passado que mostrou que, se o Serviço Postal dos EUA recalcular os custos para contabilizar o crescente volume de entregas, custaria US$ 1,46 a mais para entregar cada pacote.

Porém, à época, os reguladores federais que revisam os contratos feitos pelo USPS não identificaram nenhum problema com os termos de seu contrato com a Amazon.

O presidente também disse que a Amazon não joga de igual com outros varejistas “totalmente pagadores de impostos que estão fechando lojas em todo o país”.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de abril de 2018

O novo ataque de Trump a Amazon fez com que as ações da empresa operassem em queda de até 4% na manhã de hoje, um duro golpe a empresa de tecnologia que já tinha sofrido com as ameaças do presidente na semana passada, quando perdeu US$ 31 bilhões em valor de mercado.