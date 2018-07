Reuters

As principais operadoras de telecomunicação do Brasil pretendem limitar ou reduzir a velocidade de tráfego de dados na banda larga fixa, caso o limite da franquia seja atingido pelo usuário. Para se inteirar mais sobre a polêmica proposta, confira as matérias publicadas pelo Link:

Por que a banda larga fixa ganhou limites no Brasil?

‘Se houver limite de dados na internet, não vou trabalhar’

Usuários pedem ‘impeachment da Anatel’ após polêmica com franquia de dados

Franquia de dados na banda larga fixa: tire suas dúvidas

Vídeo: Por que as operadoras querem limitar a franquia de internet?

Galeria: Saiba quantos gigabytes você usa na internet

22 de abril

Anatel proíbe operadoras de limitar banda larga fixa

Site da Anatel sai do ar após ataques de hackers

21 de abril

MPF pede estudos para Anatel sobre internet fixa com franquia

Governo negocia acordo com operadoras em banda larga fixa

20 de abril

Procon-JP entra com ação contra operadoras para impedir limite de banda larga

Vivo volta atrás e vai oferecer banda larga fixa com e sem franquia

Senado vai discutir franquia de dados em audiência pública

OAB pode questionar Anatel na Justiça sobre franquia de dados

18 de abril

Presidente da Anatel diz que era da internet ilimitada chegou ao fim

15 de abril

Minicom pede medidas sobre franquia de banda larga fixa