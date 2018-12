App Store O Tumblr tinha sido removido da App Store porque as diretrizes do iOS estabelecem que todos os aplicativos devem ter um filtro de conteúdo que sejam capazes de barrar materiais indevidos

O Tumblr está de volta à App Store. O serviço de blogs foi removido da loja de aplicativos da Apple em novembro, devido à presença de pornografia infantil na plataforma. O retorno acontece depois que o Tumblr anunciou, há duas semanas, que vai banir conteúdo adulto – o serviço era conhecido por permitir esse tipo de material na plataforma.

A proibição de conteúdo adulto entrará em vigor no dia 17 de dezembro. Na página de download do aplicativo na App Store aparece a seguinte mensagem: “essa atualização em particular inclui mudanças nas diretrizes do Tumblr, o que proíbe certos tipos de conteúdo de serem exibidos no Tumblr".

O aplicativo não foi removido da loja de aplicativos do Android. As diretrizes do iOS são rígidas nesse sentido e estabelecem que todos os aplicativos devem ter um filtro de conteúdo que sejam capazes de barrar materiais indevidos.