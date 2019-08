Thomas White/Reuters O Tumblr pertencia à operadora Verizon

A operadora norte-americana Verizon anunciou nesta segunda-feira, 12, que vai vender o site de blogs Tumblr para a Automattic Inc, empresa que é dona da ferramenta de publicação online WordPress. De acordo com o site Axios, a Automattic comprou o Tumblr por menos de US$ 3 milhões – quando o Yahoo comprou o site de blogs em 2013, a transação foi de US$ 1 bilhão.

"Estamos orgulhosos do que nossa equipe realizou e estamos felizes por ter encontrado um parceiro perfeito como a Automattic, cuja experiência e histórico vão permtir novas possibilidades para o Tumblr e seus usuários", disse em comunicado o presidente executivo da Verizon, Guru Gowrappan.

Sob o comando da Automattic, será possível compartilhar serviços e funcionalidades do WordPress com o Tumblr – como as duas plataformas são usadas para blogs, há espaço para experimentação.

A Verizon controla mais de 50 marcas, incluindo HuffPost, TechCrunch e o próprio Tumblr. A empresa ficou com a Tumblr como parte da transação em que comprou ativos do Yahoo em 2017./ COM REUTERS