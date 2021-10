Um ataque hacker na plataforma de streaming de games Twitch, da Amazon, causou um vazamento de dados da plataforma, incluindo o seu código-fonte. A informação foi publicada pelo o site Video Game Chronicles na manhã desta quarta-feira, 6, e confirmada pela Twitch nas redes sociais.

Em um arquivo publicado no fórum 4chan, o usuário responsável pelo post afirmou que os dados eram a “parte 1” dos documentos. O anexo, em formato torrent, tinha cerca de 125 GB e incluía informações de pagamento da plataforma para criadores de conteúdo nos últimos três anos, código-fonte para as versões desktop e mobile da plataforma e ferramentas de segurança interna da Twitch.

Segundo a publicação, os dados foram vazados e publicados para “promover disrupção e mais competição no espaço de streaming de vídeo online”. O arquivo, porém, não parece conter dados pessoais ou informações de login de contas de usuários, afirmou o The Verge.

A empresa confirmou, em uma publicação no Twitter, que uma violação no sistema da plataforma tinha sido identificada. "Nossas equipes estão trabalhando com urgência para entender a extensão disso. Atualizaremos a comunidade assim que informações adicionais estiverem disponíveis", informou a Twitch.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.