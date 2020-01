O Twitter disponibilizou nesta quarta-feira, 22, um novo recurso nas mensagens diretas da rede social. Agora é possivel reagir com emojis nas conversas privadas, semelhante ao botão de like do Facebook, que pode se transformar em diversas expressões.

O ícone que aparece ao lado da mensagem recebida é um coração com o símbolo "+". Ao clicar no ícone ou duas vezes em cima do texto, o usuário pode escolher entre o coração, joinhas e expressões o que mais combinar com a sua reação. Além disso, cada vez que o usuário troca a reação de uma mesma mensagem, uma notificação é enviada avisando sobre a mudança.

Say more with new emoji reactions for Direct Messages!

To add a reaction, click the ❤️➕ icon that appears when you hover over the message on web or double tap the message on mobile and select an emoji from the pop-up.

For more about DM reactions: https://t.co/sdMumGDBYl https://t.co/QxMVmGt8eY