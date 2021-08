Reprodução/Twitter Twitter adota a fonte tipográfica Chirp e cores mais contrastantes na plataforma

O Twitter começou a disponibilizar nesta quarta-feira, 11, a nova versão da interface da plataforma, que adotou a fonte tipográfica Chirp, textos alinhados à esquerda e cores com mais contraste — abandonando os tons de azul que definiram a rede social do passarinho nos últimos 15 anos.

Criada pelo Twitter, a Chirp foi adotada após ser deixada de lado a queridinha das interfaces digitais, Helvetica Neue. Sabendo do desafio em superar a clássica tipografia suíça, o chefe de design do Twitter, Derrit DeRouen, afirmou em janeiro passado que "o nosso objetivo com essa atualização é melhorar como apresentamos emoção e imperfeição". A nova tipografia, diz, traz legibilidade, personalidade e distinção.

Além da Chirp, a grande mudança visual é que o botão de 'Seguir' está em preto, assim como outras funções. "Será mais fácil e rápido ver as ações que você já fez no Twitter", escreve a empresa em um tuíte sobre o contraste de cores na plataforma. Uma nova paleta de cores deve ser lançada, sem revelar mais detalhes.

Notou algo diferente? Hoje, fizemos algumas mudanças na aparência do Twitter - tanto na web quanto no aplicativo. Essas novidades vão deixar a plataforma mais acessível, única e focada em você e suas conversas. Segue o fio https://t.co/6zrxmDWSiT — Twitter Brasil em (@TwitterBrasil) August 11, 2021

As mudanças foram implementadas para todos os usuários que acessam a plataforma pelo computador no navegador (versão desktop), dispositivos Android e iOS a partir desta quarta-feira.

Usuários, é claro, foram a público reclamar das mudanças, sempre com muito humor. Leia alguns destaques:

Twitter eu queria isso aqui no app e um "editar tweet" não queria essa fonte nova pic.twitter.com/XzXzqI05MO — nat jiyoo au (@HIRAIR0S4RT) August 11, 2021

essa nova fonte do twitter pra mim tá assim pic.twitter.com/4HciHnYu4m — barbara (@auauauusus) August 11, 2021

twitter atualizou e tuiteros se encontram assim por conta da nova fonte pic.twitter.com/CVuXOKPBCa — iago. (@southolmes) August 11, 2021