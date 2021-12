Stephen Lam/Reuters A principal estratégia do Twitter neste ano tem sido colocar o usuário como "dono" de seus próprios recursos na rede social

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 7, a aquisição da startup americana Quill, um serviço de mensagens criado para competir com o Slack, plataforma utilizada no meio corporativo. A compra tem potencial de turbinar as DMs (mensagens diretas, chat privado entre usuários) da rede social, que, em 2021, tem tentado atrair usuários com novas funcionalidades.

A equipe da Quill vai ajudar a empresa a desenvolver sua ferramenta de mensagens diretas e torná-la uma forma mais útil para as pessoas manterem conversas na rede social, segundo Nick Caldwell, diretor geral de tecnologia do Twitter. A startup afirmou em comunicado que vai fechar o serviço conforme integra sua equipe com a da rede social.

Recentemente, o Twitter adquiriu e encerrou as operações da Threader, vista como um concorrente por permitir que os usuários unificassem os "fios" de tuítes em um único texto.

Neste ano, a plataforma de 280 caracteres lançou o Blue, serviço por assinatura que traz recursos exclusivos para os usuários, como arquivar e organizar tuítes em pastas ou leitura gratuita de textos da imprensa. Ainda sem lançamento previsto no Brasil, a novidade deve sair por R$ 15,90, segundo a loja de aplicativos da Apple e do Google. / COM REUTERS