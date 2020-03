Reuters/Mike Segar Jack Dorsey, presidente executivo do Twitter, vai se manter no cargo

Nesta segunda-feira, 9, o Twitter anunciou que chegou a um acordo com o Elliott Management, fundo investidor ativista que fazia pressão pela saída do presidente executivo da rede, Jack Dorsey. Como parte do acordo, o Twitter vendeu participação de US$ 1 bilhão ao fundo investidor Silver Lake, voltado para o setor de tecnologia. O objetivo é usar esses recursos para financiar parte de um programa de recompra de ações no valor de US$ 2 bilhões.

Tanto o Elliott Management, um dos maiores fundos ativistas do mundo, quanto o Silver Lake ocuparão assentos no conselho administrativo do Twitter. “Estamos animados com a parceria e o investimento no Twitter, participando também do conselho administrativo da empresa. Jack é um líder visionário e uma força fundamental por trás da contínua evolução e crescimento do Twitter", disse em comunicado Egon Durban, codiretor executivo do Silver Lake.

O Elliott Management acumulou discretamente uma participação considerável no Twitter durante as semanas mais recentes — pouco mais de 4%, o que faz do fundo um dos maiores acionistas da empresa — e, em seguida, anunciou sua presença ao conselho administrativo do Twitter indicando quatro novos diretores no dia 21 de fevereiro, pouco antes do término do prazo de indicação.

Na semana seguinte, o fundo de hedge se reuniu com o presidente do conselho do Twitter, Omid Kordestani, e seu diretor independente, Patrick Pichette, para debater sua proposta: demover Dorsey do cargo de presidente executivo. Kordestani e Pichette defenderam uma abordagem mais sutil, argumentando que a saída de Dorsey desestabilizaria a empresa em um momento em que o Twitter estava finalmente ganhando força no desenvolvimento do produto e na receita.

A oferta de investimento do Silver Lake, feita após a notícia da posição do Elliott, proporcionou ao Twitter uma saída, com Dorsey mantido no cargo e nenhuma alteração no quadro de executivos. O conselho administrativo completo do Twitter esteve em reuniões na semana passada para finalizar os termos de um acordo para receber os novos membros do conselho vindos dos fundos de investimento.

“O investimento do Silver Lake no Twitter é uma poderosa demonstração de confiança no nosso trabalho e no nosso futuro", disse Dorsey em comunicado. Jesse Cohn, sócio do Elliott Management que também vai entrar para o conselho do Twitter, descreveu como “construtivo" o acordo com a rede social, mas indicou que seguiria pressionando o Twitter para que a empresa lucre mais.

“Investimos no Twitter porque enxergamos uma oportunidade significativa de valorização da empresa. Estou ansioso pela oportunidade de trabalhar com Jack e o conselho administrativo para contribuir para a realização de todo o potencial do Twitter", disse Cohn. Durban e Cohn também participarão de uma comissão que vai supervisionar a estrutura administrativa do Twitter.

Jornada é cheia de pedras no caminho

Não foi o primeiro desafio ao comando de Dorsey à frente do Twitter. Em 2008, ele foi demitido da empresa da qual é cofundador, mas foi trazido de volta em 2015. Um ano mais tarde, Dorsey resistiu a uma tentativa de aquisição por parte da Salesforce.

Desde o seu retorno ao Twitter cinco anos atrás, Dorsey segue como presidente executivo da empresa de pagamentos Square. A decisão de dividir o tempo entre as duas empresas foi polêmica, e representa um dos principais motivos por trás da tentativa do Elliott de tirá-lo do Twitter. O valor das ações do Twitter não aumentou muito desde o retorno de Dorsey em 2015, quando era de US$ 36. Nas negociações da manhã de segunda feira, as ações do Twitter eram negociadas a US$ 31.

Dorsey falou do lento crescimento da empresa em conferência com o Morgan Stanley na sexta feira. “Cinco anos atrás, tivemos que praticamente reiniciar a empresa, e demora um pouco até podermos crescer a partir disso", disse ele.

A empresa também teve considerável rotatividade entre seus executivos. Em 2018, o diretor de operações do Twitter, Anthony Noto, deixou o cargo para se tornar diretor executivo da SoFi, uma startup de finanças. Desde então, o Twitter funciona sem diretor de operações. Dorsey concentra seus esforços principalmente na engenharia e no desenvolvimento de produto, delegando as operações a subalternos. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL