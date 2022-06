Reuters Proposta de Musk equivale a US$ 54,20 por cada ação do Twitter

O Twitter afirmou nesta sexta-feira, 3, que o período de espera para que Elon Musk comprasse a rede social expirou. De acordo com a lei HSR Act, agora, a aquisição da empresa pelo bilionário, que fez uma oferta de US$ 44 bilhões, precisa passar por outro escrutínio para ser concluída.

A conclusão do acordo agora está sujeita às condições habituais de fechamento restantes, incluindo a aprovação dos acionistas do Twitter e o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis, disse o Twitter. A empresa aconselhou, no mês passado, que os investidores votassem a favor do negócio.

O HSR Act, ou o Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, exige que as partes relatem grandes transações tanto para a Federal Trade Commission quanto para a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA para revisão.

O desenvolvimento ocorre depois que Musk disse no mês passado que o acordo com o Twitter estava "temporariamente suspenso", enquanto ele buscava mais informações sobre a proporção de contas falsas na plataforma.

Musk garantiu financiamento para o acordo, que inclui US$ 33,5 bilhões por meio de financiamento de capital e US$ 13 bilhões por meio de empréstimos contra o Twitter.

As ações do Twitter subiram cerca de 2%, para US$ 40,62 no pré-mercado.