O serviço de assinatura do Twitter parece ter chegado em sua forma final nesta semana, segundo a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong. Nos próximos meses, a rede social pode lançar um plano de US$ 3 mensais — o Twitter Blue — , incluindo ferramentas exclusivas como pastas para guardar tuítes e botões para desfazer o envio de mensagens.

Nas últimas semanas, o Twitter completou a aquisição de uma plataforma de notícias chamada Scroll, corroborando com rumores de que um plano de assinatura estava no radar da empresa. O Scroll permite que os usuários assinem e leiam notícias de portais como Insider, BuzzFeed e USA Today sem anúncios — é uma espécie de streaming de notícias.

Agora, de acordo com Jane, o novo recurso que está sendo desenvolvido para os assinantes é o Collection, que permite salvar tuítes e organizá-los em categorias, uma forma de criar pastas por assuntos, por exemplo. A intenção é a ferramenta seja utilizada para facilitar o acesso do conteúdo de rápido fluxo na timeline e não perder tuítes de seu interesse.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

O plano de assinatura, que foi tratado pelo Twitter no início de maio como uma oferta "a ser explorada no momento", foi batizado de Twitter Blue e tem valor estimado de US$ 3. No pacote, além do Collections, os usuários poderão encontrar o botão de desfazer tuítes. A ferramenta seria uma forma de deletar rapidamente tuítes que tenham algum erro de digitação ou mesmo alguma informação que o usuário queira corrigir. Os rumores do recurso surgiram no ano passado, em meio a algumas pesquisas realizadas pelo Twitter e pedido de usuários de ferramentas que ajudassem a corrigir de forma rápida algum erro nas publicações.

A empresa não confirmou preços e pacotes da assinatura, mas vem implementando ações que direcionam novas funções dentro da rede social, em uma tentativa de atualizar a plataforma. No início de maio, o Twitter liberou globalmente a ferramenta Espaços, solução de áudio em tempo real criada para concorrer com o Clubhouse. O recurso, porém, atende apenas contas com mais de 600 seguidores.