Similar ao Instagram, o Twitter estuda a possibilidade de lançar postagens exclusivas para 'melhores amigos' e separando o conteúdo de contatos familiares, de trabalho e do público.

Um funcionário da empresa publicou na quinta-feira, 1.º, que a rede social está testando novas ferramentas para controlar quem vê os tuítes na hora de publicar.

Nas imagens, é possível ver que o recurso permitiria escrever tuítes para diferentes públicos de uma só vez, bastando selecionar quem os leria a partir de listagens pré-definidas. Seria possível, por exemplo, definir diferentes "facetas" (ou personas) para o perfil, como trabalho, família e hobby. Outro recurso seria criar uma lista de 'melhores amigos', sem distinção das "facetas".

Ever want to Tweet, but not to everybody?

We're exploring a bunch of ways to control who can see your Tweets. Here are two early ideas (we’re not building these yet).

I’d love your feedback! ⬇️ pic.twitter.com/o1lmAQBlnt