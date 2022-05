AP Photo/Matt Rourke Twitter implementa função de apresentar tuítes para grupos selecionados

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 3, o início da implementação da Roda, recurso que permite que perfis tuitem para um público escolhido pelo próprio usuário. Ao todo, até 150 pessoas poderão ser selecionadas por um único perfil para compor um grupo.

A intenção da plataforma é diferenciar o que é publicado na esfera pública e privada. Com a chegada da funcionalidade, o Twitter tenta fomentar que mais pessoas publiquem conteúdo para pessoas socialmente próximas, e não para estranhos. Segundo a plataforma, será possível adicionar e remover pessoas com uma lista especial. Não haverá notificação caso um perfil seja removido do clubinho.

De forma similar, o Instagram criou em 2018 a lista de Melhores Amigos nos Stories. Também com a plataforma de Zuckerberg, a intenção era filtrar quais fotos e vídeos eram postados para o mundo, dando mais privacidade para o usuário. Como consequência direta, pessoas se sentiam mais confortáveis a compartilhar momentos com grupos pequenos, aumentando a usabilidade da plataforma.

Atualmente, o Twitter é conhecido por ser uma "praça digital", onde tudo o que é dito pode ser visto e lido por milhões de pessoas. Cada publicação é indexada à plataforma e pode ser buscada por termos, horário ou localização, se o perfil for público. Não à toa, os tuítes têm potencial de viralidade enorme, o que acaba por trazer consequências inesperadas para os usuários.

O Twitter afirma que o Círculo começa a ser disponibilizado gradualmente para usuários na rede já nesta terça.