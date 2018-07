Reuters Twitter tem tentado várias estratégias nos últimos anos para se tornar uma empresa lucrativa

O Twitter iniciou conversas com outras grandes empresas de tecnologia para negociar sua própria venda, disse uma fonte familiarizada com o assunto nessa sexta-feira, 23. Com 313 milhões de usuários únicos – e baixo crescimento nos últimos trimestres, a empresa teve seu no segundo trimestre deste ano seu menor crescimento de receita desde sua abertura de capital, no final de 2013.

Segundo a televisão americana CNBC, empresas como Google e a empresa de tecnologia da informação Salesforce estão entre os possíveis compradores da rede social.

A venda deve testar o valor do Twitter como uma empresa de dados e de mídia, no mesmo momento em que rivais mais jovens como o Instagram e o Snapchat estão expandindo seu público e encontrando jeitos de gerar lucros. Ainda segundo a CNBC, uma proposta formal de compra do Twitter deve aparecer em breve. Procuradas pela Reuters, Twitter e Alphabet não estavam disponíveis para comentar o assunto. Já a Salesforce se negou a comentar a notícia.

Ações. Os investidores do Twitter reagiram com bom humor à notícia: no pregão desta sexta-feira, 23, as ações da empresa operam com alta de 20%, dando à empresa um valor de mercado próximo ao de US$ 16 bilhões.

Há tempos o Twitter tem sido alvo de especulações de compra, em meio a baixas receitas e pouco crescimento no engajamento dos usuários. O retorno de Jack Dorsey, co-fundador da empresa, ao cargo de presidente executivo em outubro de 2015, não surtiu efeitos: apesar de inúmeras mudanças e lançamentos como o Moments, o público teve pouca reação às novidades da rede social.