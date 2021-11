Stephen Lam/Reuters A principal estratégia do Twitter neste ano tem sido colocar o usuário como "dono" de seus próprios recursos na rede social

O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 15, a aquisição do aplicativo Threader, que permitia ao usuário unificar tuítes de um mesmo 'fio' (ou thread) sem interrupções na leitura. O serviço, porém, será encerrado a partir de 15 de dezembro, declarou a rede social. O valor da compra não foi revelado.

A plataforma do passarinho azul afirma que a mesma solução do finado Threader poderá ser encontrada no serviço de assinatura da rede social, o Blue. Por R$ 15,90 mensais (ainda não disponíveis no Brasil), o Twitter permite que o usuário tenha acesso a recursos exclusivos, como unificação de 'fios', leitura sem anúncios em sites de notícias parceiros (resultado da aquisição da startup Scroll), pasta de tuítes favoritos, personalização da tela e publicação de vídeos de até 10 minutos.

Àqueles que já eram assinantes do Threader, o Twitter garante que todas as assinaturas não serão renovadas, mas os usuários que já pagaram pelo serviço poderão usufruir dos benefícios do pacote até o encerramento do app, em dezembro. Poderá pedir reembolso quem optou pela assinatura anual.

O Twitter vem buscando novas fontes de receita para a empresa, que não deslanchou como concorrentes do ramo, como o Facebook. Neste ano, quando completou 15 anos, a plataforma apostou em novas funcionalidades, tentando atrair novos usuários.