Kacper Pempel/Reuters O Twitter não revelou o valor do acordo de compra da Revue

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 26, a compra da startup Revue, uma plataforma de newsletter para escritores, jornalistas e editores, em uma tentativa de atrair mais usuários que queiram gerar renda com seus seguidores.

A empresa, que não revelou o valor do negócio, afirmou que vai tornar os recursos premium da Revue gratuitos para todos os usuários a partir desta terça-feira. A taxa retida pela empresa por newsletter também vai diminuir de 6% para 5%, para ajudar os autores a terem mais receita a partir das assinaturas.

Na Revue, os usuários têm a opção de enviar gratuitamente uma newsletter para 50 e-mails, e para mais de 40 mil e-mails na versão paga. É nessa modalidade que o Twitter vai diminuir o valor retido das assinaturas das newsletters.

Criada há cerca de seis anos em Utrecht, Holanda, a Revue tem clientes que incluem Vox Media, Chicago Sun-Times e Markup. Após a aquisição, a Revue vai operar como serviço separado e ampliar sua equipe em áreas que incluem engenharia, design, pesquisa e ciência de dados.

O Twitter afirmou que a aquisição vai permitir aos autores e curadores de conteúdo uma nova forma de se conectarem com seu público. A empresa também quer aumentar os serviços da Revue, mas manter a marca independente.

Combate à desinformação

Nesta semana, o Twitter também anunciou uma plataforma semelhante a um fórum, onde as pessoas podem publicar comentários sobre tuítes que poder ser falsos. Chamada de Birdwatch, o projeto traz uma interface semelhante ao Wikipedia, e pretende promover a discussão de diferentes temas, quase como um serviço de fact-checking.

Segundo a empresa, o serviço estará disponível, inicialmente, para um pequeno grupo de usuários, mas a intenção é expandir a plataforma para todo o mundo e conectar o fórum direto com o Twitter.

"O Birdwatch permite que as pessoas identifiquem informações em tweets que elas acreditam ser enganosas ou falsas e escrevam notas que forneçam contexto informativo ", escreveu o vice-presidente de produto do Twitter, Keith Coleman, em um comunicado à imprensa. "Acreditamos que essa abordagem tem o potencial de responder rapidamente quando enganosa a informação se espalha, adicionando contexto em que as pessoas confiam e consideram valioso".