Kacper Pempel/Reuters Twitter confirma que botão para editar tuítes vai virar realidade

Parece um delírio, mas o Twitter confirmou nesta terça-feira, 5, que vai lançar o botão de edição de tuites — o recurso era muito aguardado por usuários da rede social há algum tempo. Em comunicado oficial, a empresa disse que vem trabalhando na ferramenta desde o ano passado.

O novo recurso está em fase de testes por enquanto, e por isso será de uso exclusivo para o Twitter Blue, serviço de assinatura da rede social que oferece recursos extras para assinantes. Os usuários poderão acessar as configurações do tuíte e clicar em editar tuíte para alterar a versão original da mensagem.

Na fase de testes, a empresa afirmou que ainda está definindo os detalhes da ferramenta, como limite de alterações e janela de tempo pela qual as alterações poderão ser feitas.

Jay Sullivan, vice-presidente de produtos do Twitter, afirmou na rede social que sem "limites de tempo, controles e transparência sobre o que foi editado, o recurso poderia ser usado para alterar o registro de uma conversa pública". Segundo ele, proteger a integridade do discurso público é a principal prioridade da empresa com o novo recurso. A empresa disse que o botão será disponibilizado nos "próximos meses".

No comunicado oficial, o Twitter também afirmou não ter tido a ideia por meio de uma votação, em referência à publicação de Elon Musk, que, após comprar ações da empresa, fez uma enquete na rede perguntando se os seguidores queriam um botão de edição.

Na segunda 4, o CEO da SpaceX se tornou o prinicpal acionista do Twitter, gastando US$ 3 bilhões por 9,2% das ações. Ainda nesta terça-feira, menos de 24h após se tornar acionista, o CEO da Tesla foi convidado a se tornar membro do conselho das ações da empresa. Após a compra, as ações da rede social, o Twitter registrou alta de 27% no valor das ações.

Usuários questionam utilidade do recurso

Apesar de muito aguardo, o recurso foi questionado por usuários, que têm receio de engajar com materiais editados com viés enganoso.

Twitter permite editar tweet cê dá rt num cara dizendo que ama gif de gatinhos acordando 3h depois ele altera o texto pra "adoro nazistas". — Aloe (@vera) February 6, 2016

Tenho meio medo do que isso pode virar. Curtir um tuite e ser editado pra virar outra parada. Mesmo com histórico de edição, que é difícil todo mundo ver. Minha aposta seria num curto limite de tempo pra editar (5 min?), mas mesmo assim... https://t.co/2RZKAnVRvV — Dy Cerri ☭️‍⚧️️‍ (@DyCerri) April 5, 2022