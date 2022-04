Dado Ruvic/Reuters Número de usuários que utilizam a rede diariamente cresceu pouco mais de 2 milhões acima do esperado

No provável último balanço trimestral do Twitter antes de ser comandado por Elon Musk, a empresa reportou nesta quinta-feira, 28, crescimento no número de usuários diários, alcançando 229 milhões perfis "monetizáveis" (essa métrica foi criada pela própria rede social por supostamente refletir melhor o potencial publicitário da plataforma).

A marca representa um aumento de pouco mais de 15% em relação ao mesmo período do ano passado e superou as expectativas do mercado, que esperavam algo em torno de 226,8 milhões de usuários diários. Em comparação ao último trimestre de 2021, o número de usuários únicos cresceu pouco mais de 5% (saindo de 217 para 229 milhões).

“Elon Musk está comprando o Twitter em um momento em que a empresa está lutando para atrair novos usuários após o aumento causado pela pandemia”, disse Haris Anwar, analista sênior da Investing.com, à agência Reuters.

Após a divulgação dos resultados, as ações da empresa apresentavam queda de até 1% durante a manhã deta quarta.

Receitas abaixo do esperado

Em relação às receitas, o Twitter afirmou no balanço que o total arrecadado no primeiro trimestre do ano foi de US$ 1,2 bilhão, ligeiramente abaixo da estimativa média dos analistas, que era de US$ 1,23 bilhão, mas que representa uma alta de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já na comparação com o balanço do último trimestre de 2021, as receitas diminuíram em 23%, caindo de US$ 1,57 bilhão para o US$ 1,2 bilhão reportado agora. As receitas da empresa vem, principalmente, dos anúncios pagos na rede social.

O lucro líquido da companhia ficou em US$ 513,3 milhões, impulsionado, em parte, pela venda da plataforma de anúncios para celular MoPub por US$ 1,05 bilhão.

Meta de 300 milhões de usuários distante

Por conta da iminente aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk, a empresa informou que não iria fornecer nenhuma orientação, meta ou perspectiva para os próximos meses.

Contudo, em pronunciamento no ano passado, o Twitter chegou a afirmar que pretendia dobrar suas receitas e, até, 2023, alcançar a marca de 315 milhões de usuários únicos.

O acréscimo de quase 12 milhões de usuários únicos no último trimestre foi o maior salto registrado pela empresa desde o auge da pandemia, quando 20 milhões de novos perfis se juntaram à rede. De lá pra cá, os balanços trimestrais apontavam sempre aumento variando entre 1 e 7 milhões de novos usuários .

Para atingir a meta até 2023, o Twitter terá que manter esse cresciemtno trimestral de 12 milhões de novos usuários pelos próximos próximos seis trimestres. “O Twitter deve ficar distante de suas metas previamente estabelecidas para 2023 ”, analisou Angelo Zino, analista da CFRA Research, também à agência Reuters.

"Acreditamos que os resultados apontados agora, juntamente com os ventos contrários do setor de anúncios solidificam a decisão do Conselho da emprsa de aprovar a oferta de Elon Musk, pois vemos poucas razões para acreditar que o Twitter poderia extrair maior valor para o acionista permanecendo público", acrescentou.