Richard Drew/AP Photo Twitter teve crescimento acima do esperado no trimestre

A rede social Twitter teve valorização de 15% na bolsa de valores de Nova York ontem, depois de apresentar números acima do esperado em seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2019. Com a valorização, a empresa está avaliada em US$ 29,8 bilhões.

Pela primeira vez na história, a empresa teve receita acima de US$ 1 bilhão em um período de três meses – ao todo, o faturamento ficou em US$ 1,01 bilhão, sendo que 88% disso foi gerado por publicidade.

A base de usuários também ficou acima do esperado: no final de dezembro, a empresa disse ter 152 milhões de usuários ativos diariamente e capazes de gerar receita. Isto é: pessoas que entram no serviço todos os dias e veem anúncios publicitários. Analistas esperavam que o Twitter registrasse 147,5 milhões de usuários ativos nessa estatística, criada pela própria empresa para deixar mais claro ao mercado o engajamento de seus usuários. Em compensação, a companhia deixou de divulgar sua contagem mensal de usuários ativos.

A companhia anunciou também que seus esforços para melhorar a qualidade do conteúdo começaram a dar resultado. Segundo ela, as denúncias de usuários para tuítes que violam as regras do site caíram 27%.

Na conferência para discutir os resultados, Jack Dorsey, presidente executivo da companhia, revelou que em breve fará contratações. “Nossa concentração em São Francisco não está mais funcionando, e lutaremos para ser uma força de trabalho bem mais distribuída”, disse. O Twitter deve aumentar seu quadro de funcionários em 20% ao longo do próximo ano, o que deve aumentar em 960 profissionais o quadro que já conta com 4,8 mil contratados. A empresa deve ainda construir um novo centro de dados.

Para o próximo trimestre, o Twitter prevê queda na receita, que deve ficar entre US$ 825 milhões e US$ 885 milhões.