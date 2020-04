O Twitter revelou nesta quinta, 30, que teve no último trimestre receita mais alta e prejuízo menor do que o esperado por analistas - ainda assim, as ações da empresa tiveram queda de cerca de 6%. Os investidores antecipam um enfraquecimento da companhia no próximo trimestre.

O Twitter mostrou que no período teve 166 milhões de usuários ativos diariamente e capazes de gerar receita. Isto é: pessoas que entram no serviço todos os dias e veem anúncios publicitários. A métrica foi criada pelo Twitter por considerar que isso reflete melhor a capacidade de receita do seu serviço. Impulsionado pelo noticiário e informações relacionado ao coronavírus, o crescimento no trimestre foi de 24%, dois milhões acima do esperado por analistas.

O Twitter é mais uma empresa de tecnologia que teve efeitos negativos menores do que o esperado por conta da pandemia. As vendas de anúncios na Ásia tiveram uma leve queda por conta da pandemia, o que acelerou a implementação de ferramentas para atrair anunciantes.

A companhia, porém, não fez estimativas para o próximo trimestre. Em uma conferência com analistas, o diretor financeiro, Ned Segal, afirmou que no período entre 11 e 31 de março houve queda de 27% na receita gerada por anúncios em relação ao mesmo período do ano passado, o que sinaliza quais serão os resultados do mês de abril. Com isso, os papéis da companhia que estavam com alta de 11% no começo da manhã passaram a ter movimento de queda. No começo da tarde, a queda já era de 6%.

O declínio na receita, segundo Segal, foi particularmente alto nos EUA, maior mercado da empresa em termos de receita. Cerca de 84% da receita do Twitter tem origem em anúncios em sua plataforma e na de parceiros. Mas as vendas se recuperaram na Ásia no final de março, com o afrouxamento da quarentena, informou o Twitter, sem fornecer números específicos.

"Possivelmente todos os efeitos do coronavírus na receita até o segundo trimstre, mas devido ao cenário dinâmico, a gravidade do impacto é difícil de prever", afirmou a analista do eMarketer Jasmine Enberg. Facebook e Google, dois rivais por anunciantes, afirmaram nesta semana que enxergam sinais de estabilidade nas vendas de abril.

Receita e prejuízo

A receita do Twitter no primeiro trimestre foi de US$ 808 milhões, um crescimento de 3% em relação ao ano anterior, acima da estimativa média de US$ 776 milhões, de acordo com dados da Refinitiv. O Twitter suspendeu em 23 de março suas perspectivas de receita do primeiro trimestre, que eram na faixa de US$ 825 milhões a US$ 885 milhões, devido à incerteza relacionada a vírus.

A empresa disse que o crescimento das vendas provenientes de licenciar postagens de usuários para pesquisadores e profissionais de marketing, que foi de 17% no primeiro trimestre, deve ser moderada no resto do ano. O Twitter teve prejuízo de US$ 8 milhões de dólares no primeiro trimestre, ou US$ 0,01 por ação, melhor do que a estimativa média de prejuízo de US$ 0,02 por ação.

O Twitter tem como objetivo conter perdas cortando seu orçamento, inclusive limitando a contratação nas áreas de desenvolvimento de produtos, pesquisa e suporte ao usuário. É provável que o crescimento das despesas em 2020 seja pouco acima de 10%, em comparação com planos anteriores de gastar 20% a mais que no ano passado, disse o Twitter.