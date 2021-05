Kacper Pempel/Reuters Crese indícios de que um serviço de assinatura do Twitter possa surgir em breve

O Twitter informou nesta terça-feira, 4, que comprou a startup de notícias Scroll, que usará como parte de uma futura oferta de assinaturas. A empresa tem investido em oferecer novos tipos de conteúdo em sua plataforma de mídia social, incluindo áudio e formato longo, após anunciar a compra da plataforma de newsletter Revue.

O Scroll permite que os usuários assinem e leiam notícias de portais como Insider, BuzzFeed e USA Today sem anúncios — é uma espécie de streaming de notícias.

A empresa diz que os sites que trabalham com o Scroll ganham mais dinheiro com esse serviço do que com a venda de publicidade. O negócio ajudará o Twitter a construir um pacote de assinatura, que permitirá que os usuários acessem recursos premium de agências de notícias ou a newsletter Revue de um escritor, acrescentou o Twitter. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.

Na segunda-feira, 3, o Twitter liberou globalmente a ferramenta Espaços, solução de áudio em tempo real criada para concorrer com o Clubhouse. Em testes desde o ano passado, o Espaços permite conversas de áudio ao vivo na plataforma e é mais uma aposta da rede social para se reinventar e adicionar serviços para seus usuários.

O Espaços porém, chegou com uma limitação: ao passo que o Clubhouse tinha a fama de excludente por só estar apto para usuários de iPhone, o Espaços, do Twitter, está disponível apenas para quem tem conta com mais de 600 seguidores. A novidade, porém, chega para usuários tanto dos sistemas Android quanto do iOS, ao contrário do concorrente, que ainda não tem data para chegar aos sistemas operacionais do Google.

Outro indício de que um serviço de assinatura do Twitter pode chegar em breve é o rumor de algumas funções específicas para o pacote. Em março, o site americano The Verge, afirmou que a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong descobriu um botão de "desfazer tuítes" na plataforma, mas que a ferramenta pode ser restrita apenas a membros de um suposto serviço de assinatura.