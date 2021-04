Kacper Pempel/Reuters Rede social Twitter diz que ainda é muito cedo para analisar o impacto que a mudança de política de privacidade da Apple terá sobre anúncios

O Twitter não superou as expectativas dos analistas de Wall Street em balanço financeiro referente ao primeiro trimestre de 2021, revelado nesta quinta-feira, 29, pela companhia. Como resultado, as ações da empresa desabavam cerca de 10,5% após o pregão da Bolsa americana, por volta das 18h30 do horário de Brasília.

Principal métrica para apurar o sucesso da empresa, o número de usuários ativos monetizáveis por dia cresceu somente 7 milhões do quatro trimestre de 2020 para março deste ano, totalizando 199 milhões, abaixo dos 200 milhões aguardados pelo mercado financeiro. Essa métrica é importante para analisar a base de usuários diários da plataforma, que precisa apresentar bons números para atrair anúncios publicitários e gerar dinheiro.

A receita da rede social também não ficou muito acima do que esperava Wall Street: US$ 1,04 bilhão, ante US$ 1,03 bilhão das previsões dos analistas para o primeiro trimestre de 2021. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, foi um aumento de 28%, de US$ 808 milhões.

O lucro do Twitter foi de US$ 68 milhões, ante perda de US$ 8,4 milhões de um ano atrás.

A área de publicidade cresceu 32% em relação há um ano, para US$ 899 milhões. E o engajamento com anúncios cresceu 11% no mesmo período.

Para o futuro, a empresa repetiu alerta de que o crescimento da base monetizável de usuários diários pode ser de "dois dígitos baixos" nos próximos trimestre, com o segundo trimestre sendo provavelmente o ponto mais baixo do ano. A previsão da empresa é de uma receita entre US$ 980 milhões e US$ 1,08 bilhão — a expectativa dos analistas é de US$ 1,06 bilhão, em média.

Chacoalhão da Apple

O Twitter afirmou que é muito cedo para determinar o impacto da mudança da política de privacidade da Apple, lançada na última segunda-feira com o iOS 14.5, sistema operacional do iPhone.

Nesta semana, o Facebook afirmou que seu crescimento pode ser "significativamente" impactado neste ano com a mudança promovida pela Apple, que torna mais difícil para a empresa direcionar anúncios a usuários de dispositivos como o iPhone.

Clima de festa

O resultado desse balanço vem em meio a um ano de "comemorações" do Twitter: a rede social do passarinho azul completa 15 anos e está prestes a lançar uma ferramenta de áudio similar ao concorrente Clubhouse, o Twitter Espaços.

Além disso, o Twitter vem estudando modificações na rede social, com incrementações que incluem mudar botões de reação e uma versão "paga" da rede social.

De forma mais ambiciosa, a plataforma trabalha em dois projetos que procuram endereçar a questão da desinformação nas redes sociais, algo que afeta o desempenho do Twitter: o projeto piloto Birdwatch, em que usuários da plataforma ajudam a dar feedback em tempo real sobre tuítes que contenham desinformação, e o projeto Bluesky, que reúne equipes de tecnologia da informação e designers para criar um código aberto e descentralizado e que seja padrão para as redes sociais e promover conversas mais saudáveis em várias plataformas. / COM REUTERS