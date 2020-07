Bloomberg/David Paul Morris Ataque ao Twitter mostrou fraquezas da rede social

O Twitter disse, neste sábado, 18, que hackers conseguiram baixar informações de até oito contas envolvidas na invasão ao seu sistema esta semana, mas que nenhuma delas era verificada. A empresa afirmou ainda, em publicação em seu blog oficial, que os hackers visaram 130 contas. Conseguiram reiniciar as senhas, assumir o controle e tuitar por meio de 45 delas.

Os hackers acessaram os sistemas internos do Twitter para sequestrar algumas das vozes mais influentes da plataforma, como o candidato à presidência dos EUA, Joe Biden, a estrela de televisão Kim Kardashian, o ex-presidente americano Barack Obama e o bilionário Elon Musk, e usá-las para pedir moedas digitais.

Registros públicos mostram que os golpistas receberam mais de US$ 100 mil em criptomoedas. Contas famosas que foram hackeadas incluem também o rapper Kanye West, o fundador da Amazon, Jeff Bezzos, o investidor Warren Buffet, o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, e as contas corporativas de Uber e Apple.

Em seu último comunicado, o Twitter afirmou que os hackers “manipularam um pequeno número de funcionários” para ganhar acesso às ferramentas internas de suporte utilizadas no ataque. A empresa afirmou ainda que estava restringindo alguns dos detalhes do ataque enquanto continua investigando e reiterou que trabalha com os donos das contas envolvidas.