O Twitter enfrentará acionistas céticos nesta quarta-feira, 25, na sua primeira assembleia anual após o processo de negociação da venda da plataforma para Elon Musk. O acordo de US$ 44 bilhões, que está temporariamente suspenso, ainda levanta dúvidas sobre sua conclusão pelo bilionário, que exige provas da quantidade de contas falsas existentes na rede social.

Apesar do anúncio público de Musk de que estava pausando as negociações, o Twitter afirmou que continua comprometido com o acordo pelo preço combinado. No entanto, os investidores não pareceram convencidos, já que as ações do Twitter fecharam na terça-feira, 24, em US$ 35,76 cada, representando um desconto de 34% em relação ao preço proposto por Musk, de US$ 54,20 por ação.

O encontro anual, que acontece virtualmente, vai dispor de uma sessão de perguntas e respostas entre executivos e investidores. A empresa, porém, afirmou que não vai atender a questionamentos que sejam relacionados à compra do Twitter por Musk. Com o negócio incerto, o bilionário também não deve estar presente na reunião.

Os investidores do Twitter devem votar cinco propostas de acionistas, que incluem pedir à empresa que produza um relatório sobre seu impacto nos direitos civis e outro sobre suas atividades de lobby. A administração se opõe a todas as propostas./COM REUTERS