O mundo ficou órfão do Vine. O serviço de compartilhamento de vídeos do Twitter foi descontinuado, mas isso não é motivo para desespero. Confira cinco boas alternativas ao aplicativo.

Antes da chegada do Vine ao iOS, o Viddy já era tido como uma boa alternativa ao serviço, pois permite o compartilhamento de vídeos curtos, de até 15 segundos, em qualquer rede social. É possível pesquisar o conteúdo publicado por usuários na plataforma e fazer upload também pelo computador.

Anterior ao Vine, o Cinemagram nunca teve a popularidade do aplicativo rival, mas oferece a possibilidade de compartilhar vídeos de até quatro segundos e editá-los com efeitos, de maneira semelhante ao Instagram, mas dando um ar mais próximo ao de um GIF.

Quando a rede social de imagens passou a adotar os vídeos curtos como uma possibilidade de postagem, tornou-se um excelente concorrente do Vine. Apesar de esse não ser o foco da plataforma, existem boa opções para edição do material publicado.

A proposta do Snapchat é bem diferente da do Vine, mas ele é uma alternativa válida para quem pretende enviar vídeos triviais e efêmeros para os amigos. A principal característica do aplicativo, além dos efeitos dinâmicos que podem ser aplicados na imagem, é que o arquivo é automaticamente deletado após a visualização.