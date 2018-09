Twitter Twitter decide testar novo limite de até 280 caracteres em suas publicações.

O Twitter está trabalhando em uma ferramenta de compartilhamento de imagens e vídeos semelhantes às utilizadas do Snapchat. A nova funcionalidade ainda não tem previsão para ser lançada e é uma aposta da empresa para atrair mais usuários para a rede social.

Conforme informou a agência de notícias norte-americana Bloomberg, o projeto inicial está sendo testado na sede da empresa, em São Francisco, nos Estados Unidos. O design não está finalizado, o que pode indicar que o lançamento da ferramenta ainda deve demorar. Ainda não se sabe, porém, se a ferramenta terá usabilidade inspirada no Snapchat ou se as imagens publicadas também serão efêmeras, como acontece na rede social criada por Evan Spiegel.

Com a nova função, o Twitter tenta diminuir o tempo que os usuários gastam para publicar imagens na plataforma. Atualmente, é necessário clicar na caixa destinada a digitar um tuíte, escolher o botão de câmera, encontrar e definir o vídeo ou e imagem e só então enviar a publicação.

A tecnologia por trás do compartilhamento de mensagens efêmeras, que ficou conhecida com o Snapchat, já está presente no Facebook e no Instagram. No aplicativo da Snap, o usuário abre uma tela direto para a câmera e com apenas um deslize os usuários veem mensagens, fotos e vídeos de amigos ou de empresas de mídia.

Nos últimos anos o Twitter tenta ressurgir no cenário tomada por redes sociais do Facebook. Desde 2015 a empresa tem apostado em mudanças na linha do tempo, notificações, aba de descobertas e melhorias na interface para facilitar a navegação no site.