Regis Duvignau/Reuters Twitter está entre as redes sociais mais usadas no mundo

O Twitter quer tornar mais fácil para usuários encontrarem tuítes interessantes sobre grandes eventos. A rede social divulgou nesta quarta-feira, 13, que está testando formas de dar destaques a alerta de terremotos, resultados de jogos da Copa do Mundo e eleições em sua plataforma.

Ao contrário do Facebook, que mudou seu algoritmo para mostrar menos notícias em detrimento às postagens de familiares e amigos, o Twitter estuda formas de destacar postagens e propagandas que informem sobre assuntos importantes do momento.

As notícias terão destaques na linha do tempo e vão aparecer no topo da página. A área é considerada parte principal da rede social porque é onde os usuários costumam olhar quando acessam a plataforma. Neste lugar aparecerão fotos, tuítes e vídeos, selecionados em um processo de curadoria feita por algoritmos e profissionais humanos.

A rede social também estuda lançar um serviço de notificações customizadas. A empresa quer, por meio do aplicativo, avisar quando estiver acontecendo um evento que julga importante para o usuário.

“Nós queremos que o Twitter seja como um pequeno pássaro em seu braço dizendo o que você precisa saber, quando você precisa saber”, explicou Keith Coleman, vice-presidente de produto da empresa que tem como símbolo um pássaro azul.

A executiva disse que a novidade é um desdobramento da ferramenta Momentos, lançada em 2015, que mostra uma seleção dos assuntos mais quentes que estão sendo debatidos no Twitter.

As novidades começam a ser testadas já nesta quinta-feira, 14. O Twitter fechou um contrato com a Fox Sport para publicar vídeos dos gols e dos melhores momentos da Copa do Mundo para seus usuários junto com informações em tempo real de cada jogo que vão aparecer no topo da linha do tempo assim que a partida começar.

O conteúdo sobre os jogos estarão em uma página nova dentro da aba “Explorar”, abaixo da sessão “Momentos de hoje”. Nesse lugar estarão tuítes, vídeos e momentos relacionados ao assunto.