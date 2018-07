O Twitter anunciou nesta terça-feira, 24, mudanças na forma como conta o limite de texto que pode caber em uma única mensagem publicada na rede social de interesses. Previstas para começar a valer a partir de julho, as alterações deixarão de considerar imagens, vídeos, GIFs, enquetes e menções a outros usuários (as chamadas “arrobas”, ou “replies”, no termo em inglês) como parte dos 140 caracteres que limitam os tuítes.

“Os 140 caracteres fazem parte do nosso DNA”, diz Philip Klien, diretor de crescimento do Twitter no Brasil, em entrevista ao Estado. “No entanto, estamos sempre trabalhando para simplificar as regras do Twitter e aumentar a expressividade da plataforma. É esse o caso”, avalia o executivo.

Segundo Klien, ainda não há uma data específica para a estreia das mudanças na rede social – o prazo de dois meses foi dado para que parceiros da empresa, como anunciantes e desenvolvedores que utilizam a base de dados do Twitter para seus próprios serviços, pudessem se adaptar às novidades.

Expressividade. Ao todo, são três grandes mudanças. A primeira é que imagens, GIFs, vídeos e a ferramenta de enquetes do próprio Twitter deixarão de ser contados nos 140 caracteres – antes, esses elementos “roubavam” 23 toques do espaço de um tuíte. “A anatomia dos tuítes mudou de alguns anos para cá, com mais uso de imagens e outros recursos”, explica Klien.

Parte de um rumor que antecipou as alterações, os links não farão parte da mudança por enquanto – segundo Klien, por conta de uma questão de infraestrutura. Para o executivo, a alteração na contagem de caracteres por recursos multimídia vai ajudar os brasileiros a se expressarem melhor no Twitter. “Nós usamos muitas imagens nos nossos tuítes. Além disso, o português tem palavras e frases mais longas que o inglês”, afirma.

A segunda alteração é a que faz com que seja possível para um usuário dar um retuíte (função no Twitter que serve para compartilhar um tuíte) em uma mensagem que ele próprio publicou – até o momento, tal funcionalidade não era permitida pela plataforma. “É uma ferramenta que pode ser útil quando o usuário quiser prolongar uma discussão por vários tuítes. Antes, muitas pessoas faziam tuítes seguidos, mas de uma forma que ficava confuso para muitos usuários”, avalia o diretor de crescimento do Twitter.

Já a terceira mudança diz respeito às conversas na rede social: hoje, quando um usuário começa uma mensagem citando o perfil de outro usuário, com a ajuda de uma “arroba”, o Twitter entende que ali está começando uma conversa – e só exibe as mensagens para os seguidores de ambos os perfis. No entanto, muitas vezes essa estratégia é usada para iniciar uma conversa pública, fazer uma provocação ou uma piada. Com a “reforma”, esse início de conversa será considerado público, e mostrado para qualquer pessoa que siga o usuário que fez a primeira mensagem.

Outra alteração nas conversas, decorrente dessa última, é a de que as “arrobas” de cada usuário não serão mais contabilizadas dentro do limite de 140 caracteres, o que facilita conversas em grupo entre os perfis no Twitter – vai ficar mais simples, por exemplo, combinar um encontro entre diversos usuários. Segundo Philip Klien, a alteração permite que até 50 perfis diferentes sejam citados em uma mensagem sem que eles sejam contabilizados como parte do texto do tuíte.

Os 14 fatos mais importantes da história do Twitter











Foto: Reprodução Em 21 de março de 2006, o atual presidente-executivo do Twitter, Jack Dorsey, publicou a primeira mensagem por meio do serviço. O Twitter foi criado por Dorsey, em conjunto com os desenvolvedores Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass. Foto: Divulgação O ponto de inflexão para a popularidade do Twitter aconteceu em março de 2007, durante South by Southwest (SXSW), um dos principais festivais de economia criativa do mundo. Nesse período, o uso da rede social aumentou de 20 mil mensagens por dia para 60 mil tuítes por dia. A rede social ainda levou o prêmio da SXSW na categoria blog. Foto: Reprodução Em agosto de 2007, o marcador (#), conhecido como hashtag, estreou na rede social. A ideia foi proposta pelo usuário Chris Messina, que sugeriu o uso do símbolo para agregar mensagens em torno de um único tema. Foto: Divulgação Ao longo de 2010, o Twitter lançou uma série de recursos para monetizar a plataforma. Eles permitem aos anunciantes promover um tuíte, um assunto ou uma conta, que podem ser acessados por qualquer usuário. Foto: Tetue/Flickr O agregador de mídias sociais TweetDeck, que auxilia a gerenciar e publicar tuítes e mensagens em outras redes sociais, foi adquirido pelo Twitter em maio de 2011, por um valor estimado entre US$ 40 milhões e US$ 50 milhões. Foto: Reuters O Twitter chegou a 100 milhões de usuários ativos por mês no mundo inteiro em setembro de 2011. Foto: NYT O serviço de compartilhamento de vídeos curtos de até 6 segundos Vine foi criado em junho de 2012. A startup foi comprada pelo Twitter em outubro do mesmo ano, já sinalizando o interesse da rede social em abrigar cada vez mais vídeos. Foto: Reuters Após pouco mais de um ano, a rede social dobrou o número de usuário ativos por mês no mundo, chegando a 200 milhões em dezembro de 2012. Foto: Reuters No dia 7 de novembro de 2013, o Twitter abriu capital na Bolsa de Nova York. Durante o pregão, o valor da ação passou de US$ 26 para US$ 44,90, o que avaliou a empresa em cerca de US$ 31 bilhões. Foto: Reprodução Emojis de vassoura, saleiro e cupcake podem integrar a lista de emojis. Foto: Divulgação A rede social lançou em março de 2015 o aplicativo Periscope, que permite a transmissão de vídeos ao vivo através de dispostivos móveis. Junto com o Vine, o Periscope se tornou uma das principais apostas para alavancar a audiência do Twitter. Foto: Reuters A rede social começou a apresentar crescimento do número de usuários mais lento do que o esperado, o que derrubou as ações da empresa. Desde outrubro de 2015, o Twitter não divulga a quantidade de usuários ativos por mês que, na época, ficou estacionada na marca de 320 milhões. Foto: Divulgação A rede social não é tão intuitiva para novos usuários, o que tem impedido seu crescimento. Para atrair uma nova audiência, em outubro de 2015, o Twitter anunciou o recurso Momentos, que possibilita que qualquer pessoa acompanhe os conteúdos mais relevantes do momento, sem ter que seguir outros usuários.

Resistência. Não é a primeira alteração que o Twitter faz nos últimos tempos: recentemente, a empresa trocou seu símbolo de “favoritar” (uma estrela) por “curtir” (um coração), além de criar o Moments, serviço que busca mostrar os temas mais importantes do momento em uma coleção de tweets. Isso para não falar na polêmica introdução de um algoritmo que, caso o usuário optasse em utilizá-lo, colocava os tweets em uma ordem de importância, e não mais na ordem cronológica – como acontece normalmente no Twitter.

As mudanças são resultado da volta de Jack Dorsey, cofundador da rede social, ao cargo de presidente executivo, e representam uma tentativa de retomar o crescimento do número de usuários: entre março de 2015 e março de 2016, a empresa teve apenas 8 milhões de novos usuários mensais ativos – ao todo, o Twitter tem hoje 310 milhões de perfis ativos.

Não tem sido um caminho simples: a cada sinal de mudança, é comum que aconteçam protestos contra as “inovações”. “Gosto de trabalhar no Twitter porque a gente tem muitos usuários que se acham donos da plataforma”, diz Klien. Para o executivo, no entanto, as novidades fazem parte da evolução da rede social, e não são poucos os usuários que gostam das alterações depois que elas são implementadas.