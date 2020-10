Kacper Pempel/Reuters Twitter chegou a 187 milhões de usuários ativos diariamente, bem abaixo da expectativa do mercado

O Twitter adicionou menos usuários do que Wall Street esperava no trimestre passado, embora tenha superado as expectativas para a receita, conforme dados divulgados nesta quinta-feira, 29. A empresa disse que teve 187 milhões de usuários ativos diários monetizáveis (mDAU) durante o terceiro trimestre, aquém das expectativas dos analistas de 195,2 milhões de usuários, de acordo com dados da Refinitiv. No trimestre anterior, eram 186 milhões – a métrica foi criada pela empresa há alguns trimestres para identificar ao mercado como fatura.

Os custos e despesas cresceram 13% em relação ao mesmo período do ano passado para US$ 880 milhões, já que a empresa gastou mais com infraestrutura. O Twitter disse que espera que seus custos e despesas cresçam perto de 20% ano a ano no atual trimestre, uma aceleração em relação à taxa no terceiro trimestre.

A empresa disse que espera que as tendências de receita possam continuar ou mesmo melhorar no trimestre atual, mas alertou que é difícil prever como os anunciantes reagirão com a aproximação da eleição presidencial dos Estados Unidos em 3 de novembro, e que pode haver uma pausa nos gastos com publicidade.

A receita total do Twitter cresceu 14% ano a ano, para US$ 936 milhões, durante o trimestre encerrado em 30 de setembro, superando as estimativas dos analistas de US$ 777,15 milhões.

O crescimento foi ajudado por formatos de publicidade atualizados, medição de anúncios aprimorada e o retorno de eventos que foram interrompidos devido à pandemia, disse o diretor financeiro do Twitter, Ned Segal.

A receita de anúncios no terceiro trimestre cresceu 15%, para US$ 808 milhões, superando as estimativas de US$ 645,95 milhões.