O Twitter está, aos poucos, retomando o caminho do crescimento: nesta sexta-feira, 26, a empresa disse que ganhou 5 milhões de novos usuários diários no final de junho de 2019. Ao todo, cerca de 139 milhões de pessoas frequentam diariamente a rede social: os números fazem parte do resultado financeiro do Twitter para o segundo trimestre deste ano e foram divulgados nesta manhã. Nos últimos 15 meses, a rede acumula crescimento de 19 milhões de usuários diários. Os números animaram o mercado e fizeram as ações da empresa subirem 10% às 12h (horário de Brasília).

O crescimento é um bom sinal para o Twitter, que nos últimos tempos está concentrando esforços em mudar a plataforma, para mostrar aos usuários conteúdos mais relevantes– a rede social está empenhada em uma faxina, medida tomada após a empresa receber críticas por permitir manipulação política e discurso de ódio na plataforma.

Mas o número divulgado nesta sexta-feira, 26, precisa ser olhado com atenção: o Twitter não revelou a sua estatística de usuários ativos mensais, que esteve em queda no ano passado – no quarto trimestre de 2018, por exemplo, a empresa registrou uma queda de 5 milhões de usuários ativos mensais. No documento divulgado nesta sexta, o Twitter afirma que a métrica de usuários ativos diariamente é a “melhor forma de medir nosso sucesso”. A empresa diz que só coloca uma pessoa na conta de usuários ativos diariamente a partir do momento que ela vê um anúncio na plataforma.

Quanto à receita, o Twitter se saiu bem. As receitas da rede social aumentaram 18% em relação ao ano anterior, para US$ 841 milhões, superando as expectativas de US$ 829 milhões, baseada nos dados da Refinitiv. A receita total de publicidade aumentou para US$ 727 milhões, um acréscimo de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior. O total de engajamentos com anúncios aumentou 20% na comparação ano a ano.

A previsão é de que a receita total do terceiro trimestre fique entre US$ 815 milhões e US$ 875 milhões. Analistas esperavam, em média, cerca de US$ 869,3 milhões./ COM REUTERS