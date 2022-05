Kacper Pempel/Reuters Twitter concordou com pagamento para encerrar processo na Justiça americana

O Twitter concordou em pagar US$ 150 milhões ao governo dos Estados Unidos para encerrar um processo pelo uso não consentido dos dados de usuários da plataforma, informa a agência Reuters nesta quinta-feira, 26.

A violação da privacidade incluiu o compartilhamento do número de telefone de usuários com anunciantes, embora o Twitter tenha garantido que essas informações eram obtidas por razões de segurança. O episódio aconteceu entre maio de 2013 e setembro de 2019.

"Enquanto o Twitter dizia que coletava endereços de telefone e de celular para proteger suas contas, a plataforma falhou em especificar que também usou os contatos dos usuários para ajudar anunciantes a atingir o público", afirmou o texto do processo, protocolado na última quarta-feira.

Para não prolongar mais o caso na Justiça americana, o Twitter decidiu entrar em acordo com a FTC, autoridade federal de comércio dos Estados Unidos. Além de desembolsar US$ 150 milhões, a plataforma concordou em melhorar suas práticas de compliance.

O chefe de privacidade do Twitter, Damien Kieran, afirmou em nota que, com o acordo com a FTC, "nós alinhamos as atualizações operacionais e os programas de melhorias" para proteger os usuários.