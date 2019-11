Twitter O recurso do Twitter foi testado anteriormente nos Estados Unidos, Canadá e no Japão

A partir desta quinta-feira, 21, será possível esconder respostas no Twitter. A empresa anunciou que a nova ferramenta já está disponível para os usuários da rede social globalmente. O recurso permite que os usuários escolham quais respostas ao seus tuítes ficam visíveis na plataforma – será possível ocultar comentários que sejam inadequados ou irrelevantes.

O Twitter afirma que a medida pretende dar aos usuários mais controle sobre as conversas que eles iniciam. “Todos devem se sentir seguros e confortáveis enquanto conversam no Twitter. Para que isso ocorra, precisamos mudar a forma como as conversas funcionam em nosso serviço”, disse Suzanne Xie, diretora de gestão de produto do Twitter, em postagem no blog da empresa.

Um usuário só pode esconder as respostas do seu próprio tuíte. Os comentários ocultos, entretanto, não são excluídos: qualquer pessoa pode vê-los clicando no ícone “ver respostas ocultas” que aparece no tuíte.

O recurso foi testado anteriormente nos Estados Unidos, Canadá e no Japão. Durante os testes, a companhia descobriu que as pessoas usaram o recurso para ocultar respostas consideradas como “irrelevantes, desconexas com o assunto ou irritantes”, disse Suzanne Xie, diretora de gestão de produto do Twitter.

A empresa afirmou que embora as pessoas estejam curiosas sobre como figuras públicas como políticos e jornalistas vão usar o novo recurso, ao longo dos testes esses usuários não estão usaram a ferramenta de ocultar respostas “com muita frequência”.

Ainda seguindo o objetivo de deixar a plataforma mais saudável para os usuários, o Twitter disse que vai avaliar a inserção de novos controles, incluindo opções sobre quem pode responder ou ver certas conversas.