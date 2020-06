A quarentena tem sido de novidades e atualizações para a comunidade do Twitter. Dessa vez, a rede social do passarinho resolveu dar voz aos seus usuários — literalmente. Um recurso para gravar audios nos tuítes foi lançado nesta quarta-feira, 17, pela rede social, e estará disponível, por enquanto, para usuários do sistema operacional iOS, da Apple, como teste.

Nas últimas semanas, o Twitter já havia anunciado outras ferramentas, como a possibilidade de agendar tuítes pela plataforma web, e a configuração para selecionar quem pode responder às publicações de usuários — essas para apenas algumas contas. Agora, o recurso de voz se junta ao pacotão de novos e duvidosas ferramentas da rede social.

Para mandar um tuíte de voz, basta clicar para compor uma nova mensagem e acessar, na parte inferior, o ícone com barras de som. Um novo campo será aberto para gravar a mensagem. No post, os audios poderão ser publicados acompanhados ou não por uma mensagem escrita e cada mensagem poderá ter até 140 segundos. Para conversas mais longas, o usuário pode continuar gravando os audios, e uma thread se forma automaticamente, respeitando o tempo limite de cada tuíte.

O Twitter não informou em quais países a novidade já está disponível, mas afirmou que apenas um pequeno grupo de usuários do iOS receberão a ferramenta por enquanto.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD