Reprodução/Twitter Em caráter de testes, Brasil é o único País a receber os Fleets do Twitter

O Twitter bem que tentou, mas não escapou do sucesso das postagens efêmeras – aquelas que ficam no ar por algumas horas nas redes sociais – e anunciou nesta quarta-feira, 4, aqui no Brasil, a sua versão própria dos 'Stories'. Chamada de Fleets, a função permite que o usuário publique fotos, vídeos, gifs e textos que serão apagados dentro de 24 horas. O recurso começará a ser disponibilizado ao longo dessa semana nas versões para smartphone do app da rede social.

O visual é muito semelhante ao que acontece no Instagram: assim como os Stories, os tuítes classificados como Fleets ficarão na parte de cima da tela. Para adicionar uma nova postagem, basta clicar no ícone com a foto do usuário acompanhado do símbolo "+". Um fleet, porém, não terá a opção de receber retuítes, comentários ou curtidas. Para responder, a interação ocorre via mensagem direta (DM), que direciona para a conversa privada. Além disso, a função está disponível apenas no aplicativo para Android e iOS.

Segundo o Twitter, a ferramenta é fruto de pesquisas que apontam que as pessoas se sentem mais seguras para publicar conteúdo na rede social sabendo que o post ficará disponível por pouco tempo.

Alô alô, testando… Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

A empresa também afirma que a relevância do público brasileiro no uso do Twitter foi um fator importante para escolher o País como o primeiro no mundo a receber o recurso. Em caráter de testes, a empresa ainda afirma que o recurso pode ser incorporado em outros países.