Regis Duvignau/Reuters Opção de ocultar tuítes começará a ser testada nos próximos meses, diz rede social

O Twitter está desenvolvendo um novo recurso para usuários ocultarem tuítes, uma nova ferramenta que surge como uma alternativa para além de silenciar ou bloquear usuários e publicações incômodas. A rede social confirmou ainda que está criando uma opção de “ver tuítes ocultos”, que mostraria todas as publicações originais.

A opção de ocultar tuítes foi descoberta pela primeira vez por Jane Manchun Wong, que encontrou a função no código do aplicativo para Android na última quinta-feira, 28. O recurso foi confirmado pela empresa que disse ter equipes trabalhando ativamente na ferramenta.

Wong disse que ainda não está claro no código se o botão "Ocultar tuíte" será algo que esconde a publicação para todos ou apenas para a pessoa que clicou no botão. Em uma publicação no blog oficial da empresa, assinada pela gerente de produto Michelle Yasmeen Haq, a rede social disse que as respostas ocultas poderão ser visualizadas por outros usuários por meio de uma opção de menu.

“Acreditamos que a transparência das respostas ocultas permitiria que a comunidade percebesse e alertasse sobre situações em que as pessoas usam o recurso para ocultar o conteúdo com o qual não concordam. Achamos que isso pode equilibrar a experiência do produto entre o tuoriginal e o público", disse.

De imediato, usuários começaram a se preocupar sobre se a ferramenta de ocultação seria usada de forma controversa, por políticos e pessoas públicas que não gostavam de ouvir críticas ou por quem contradiz uma checagem de fatos falsos.

A novidade, porém, deve aparecer em breve. Isso porque o Twitter confirmou que a fase de testes começará publicamente nos próximos meses e deu a entender que alguns usuários seriam escolhidos para este momento. “Fique atento e nos diga o que achou!”, disse.