O Twitter anunciou nesta segunda-feira, 3, que o Espaços, solução de áudio em tempo real criada para concorrer com o Clubhouse, está finalmente no ar para todos os usuários da plataforma, após ter sido revelado primeiramente em dezembro de 2020 e ter entrado em testes desde então, planejado para entrar no ar até o final de abril.

A novidade chega para usuários tanto dos sistemas Android quanto do iOS, ao contrário do concorrente, que ainda não tem data para chegar aos sistemas operacionais do Google. Assim como no Clubhouse, é possível criar salas de áudio com ouvintes e apresentadores para conversas em tempo real.

Ao contrário do Clubhouse, o Espaços está disponível apenas para tuiteiros com mais de 600 seguidores, número que, para a rede social, é o suficiente para que os perfis reúnam uma audiência. Para criar uma sala, utilizando o aplicativo do celular, basta clicar no botão de "Compor" e irá aparecer a opção de iniciar uma conversação.

"Nós criamos o Espaços para reunir pessoas de maneira íntima para compartilhar ideias e tuítes com o poder que apenas a voz humana pode trazer. O Espaços está disponível para milhões de pessoas, mas o trabalho não está terminado porque faz parte de uma visão construída com você, a nossa comunidade", escreveu o Twitter.

Para o futuro, a rede social adiantou que trabalha nos recursos de tíquetes, em que os ouvintes podem comprar acesso exclusivo a salas, coapresentação, em que dois tuiteiros comandam a sala, e agendamento, com a possibilidade de os seguidores receberem uma notificação quando a sala estiver para começar.

now, everyone with 600 or more followers can host a Space.

based on what we've learned, these accounts are likely to have a good experience hosting because of their existing audience. before bringing the ability to create a Space to everyone, we’re focused on a few things.