Regis Duvignau/Reuters Usuários de iOS já podem optar pela exibição de tuítes em ordem cronológica

O Twitter lançou nesta terça-feira, 18, um opção que facilita a organização da linha do tempo da rede social em ordem cronológica – até então, o usuário precisava entrar em configurações para deixar de ver os tuítes mais relevantes de acordo com algoritmos.

Alguns usuários do iOS, sistema operacional da Apple, já tinham acesso à ferramenta desde outubro, mas agora a opção está disponível para todos os usuários de iPhones e iPads. O recurso, segundo a empresa, também estará disponível para usuários de Android e para a web nos próximos meses.

Histórico. Até 2016 os tuítes eram exibidos na linha do tempo somente em ordem cronológica. Depois disso, a empresa passou a sugerir tuítes mais relevantes, com base no entendimento dos algoritmos da plataforma – mudança que desagradou muitos usuários.

Em setembro, o Twitter prometeu que usuários passariam a ter em breve autonomia para escolher entre dar destaque a tuítes mais relevantes ou o optar pelo formato antigo de linha do tempo, que mostrava as postagens por ordem cronológica.

“Aprendemos que, ao mostramos os melhores tuítes primeiro, as pessoas passam a achar que o Twitter é mais relevante e útil. Entretanto, ouvimos comentários de pessoas que às vezes preferem ver os posts mais recentes”, disse a empresa em setembro, na rede social. “Nosso objetivo é equilibrar a exibição dos tuítes mais recentes com os mais relevantes para você, mas nem sempre conseguimos esse equilíbrio.”