A rede social Twitter perdeu 1 milhão de usuários no segundo trimestre de 2018 – ao todo, a empresa tinha 335 milhões de usuários ativos todos os meses no final de junho. Os dados foram divulgados pela empresa na manhã desta sexta-feira, 27, como parte dos seus resultados financeiros para o período entre abril e junho deste ano, desanimando os investidores: às 12h22 (horário de Brasília), as ações da empresa eram negociadas a US$ 34,90, com queda de 18,65% – seguindo os passos do Facebook, que também viu suas ações caírem após divulgar projeções ruins em seus resultados financeiros.

A perda de usuários é parte de esforços da rede social para tornar-se mais saudável para seus usuários, removendo contas falsas ou automáticas (isto é, que usam robôs para disseminar propaganda ou mensagens políticas). Além disso, a empresa apontou que pode perder mais usuários no futuro.

"Como resultado de nosso trabalho de tornar a plataforma mais saudável, decisões de não renovar nossas parcerias com operadoras de SMS em determinados mercados e nossa decisão de alocar recursos para obedecer a GPDR (lei de proteção de dados da União Europeia), a quantidade de usuários ativos mensais poderia diminuir de forma sequencial no terceiro trimestre", apontou o Twitter em seus resultados.

Para os investidores, a previsão foi vista como um mal sinal a longo prazo, superando a boa notícia de que o Twitter teve lucro recorde no período – no 2º tri, o Twitter pôs em caixa US$ 100,12 milhões, seu maior ganho desde que abriu capital na bolsa, no final de 2013. No mesmo período do ano passado, o Twitter havia sofrido prejuízo de US$ 116,488 milhões

Já a receita registrou avanço de 24% no período entre abril e junho na comparação com o segundo trimestre do ano anterior, passando de US$ 573,9 milhões para US$ 710,5 milhões. O número de usuários ativos diários aumentou 11% na comparação com o período entre abril e junho de 2017, o que foi atribuído pela rede social ao novo recurso para acompanhamento de eventos, tópicos e interesses, cujo alcance foi impulsionado com a Copa do Mundo.