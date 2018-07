O Twitter negou nesta quinta-feira, 11, os rumores de que a rede social seria fechada em 2017, considerando a alegação sem fundamento. "Não há absolutamente nenhuma verdade nessas alegações", disse um porta-voz do Twitter, em uma resposta enviada por e-mail a um pedido de comentários da agência de notícias Reuters.

As redes sociais começaram a se movimentar com a hashtag #SaveTwitter no início da quinta-feira, com mais de 100 mil tuítes mencionando a hashtag no começo desta tarde. Não está claro como o rumor começou, embora alguns tuítes tenham sido originados de um usuário da rede social que reclamou de bullying na internet e de como o Twitter lidava mal com tais abusos.

O Twitter tem sido criticado por não fazer o suficiente para vigiar comportamentos abusivos no serviço de mensagens e tem enfrentado dificuldades para encontrar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e o bloqueio de discurso de ódio. Além disso, a empresa tem enfrentado críticas de investidores, por estar com o número de usuários estagnado desde o ano passado.