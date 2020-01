Reuters Segundo Jack Dorsey, habilitar a função de editar tweets poderia trazer problemas com o conteúdo da rede social

Se depender do fundador e presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, você terá que conviver com os seus erros, pelo menos na rede social. Em um vídeo publicado pelo Wired, site de tecnologia americano, o empresário foi questionado por usuários sobre a possibilidade de incluir o botão "editar" entre as opções de tweets e disse que isso provavelmente nunca irá acontecer. A declaração foi feita nesta terça-feira, 14.

Os pedidos para que a função seja disponibilizada são constantes por parte dos "twitteiros", e essa não é a primeira vez que algum membro da empresa é questionado sobre o assunto. Na sessão de perguntas e respostas promovida pelo Wired, Dorsey explicou que editar as mensagens depois de publicadas não faz parte da essência do Twitter.

O fundador disse, ainda, que entende os bons motivos pelos quais muitas pessoas gostariam de poder editar seus tweets, como corrigir erros de digitação, por exemplo, mas que problemas como a total mudança de um conteúdo publicado poderiam ter intenções maldosas. A ferramenta já foi até considerada, mas, em vista da proposta da rede social, foi descartada pela equipe do Twitter.

"Nós começamos como mensagens de texto. E, como vocês sabem, uma vez uma mensagem é mandada, não há como voltar atrás. Nós queremos preservar essa essência, essa sensação, nos dias de hoje. Então, essa é a consideração: nós provavelmente nunca faremos isso", afirmou Dorsey.