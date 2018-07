Reuters Twitter é uma das redes sociais mais famosas do mundo

O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 3, que pediu aos seus mais de 330 milhões de usuários que mudem as senhas de suas contas. O pedido aconteceu depois que a rede social encontrou uma falha em seu sistema que permitia o armazenamento das senhas de seus usuários em computadores de funcionários do Twitter.

A empresa não informou quantas senhas foram afetadas, mas fontes indicam que o número de usuários afetados é “substancial” e que as senhas ficaram expostas nos computadores da empresa por semanas.

O Twitter disse que a falha já foi consertada e que uma investigação interna não encontrou indícios de roubo ou uso das senhas por funcionários. Apesar disso, a empresa confirmou que vai manter a sugestão de troca de senhas para seus usuários.

Uma fonte disse a agência de notícias Reuters que o erro foi encontrado há algumas semanas e a rede social notificou reguladores sobre as falhas.

Em uma nota oficial, o Twitter explicou que a falha estava relacionada ao uso interno de uma tecnologia conhecida como "hashing", que mascara as senhas quando um usuário as digita, substituindo-as por números e letras. Um erro fez com que as senhas fossem copiadas em um documento interno compartilhado com funcionários da empresa antes que o processo de esconder as senhas fosse concluído.

"Lamentamos muito que isso tenha acontecido", disse o Twitter em uma publicação em seu blog oficial. Mas o pedido de desculpas não foi o suficiente para que o mercado perdoasse a falha. O preço das ações da rede social caiu 1% no comércio estendido depois de ganhar 0,4% durante a sessão.

A notícia surge em um momento delicado de discussão entre legisladores e reguladores do mundo inteiro sobre armazenamento e proteção de dados de usuários por meio das empresas de tecnologia.

Recentes casos de exposição de dados pessoais de usuários do Facebook e do Uber têm reascendido as discussões sobre privacidade de dados. A União Europeia está entre os primeiros governos a aplicar duras leis de privacidade, que inclui a cobrança de altas taxas por violação de termos de segurança.