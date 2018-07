Os usuários do Twitter podem ganhar um “espacinho” a mais nos próximos meses para escrever suas ideias. Isso porque, de acordo com uma reportagem publicada pela Bloomberg, a empresa está planejando flexibilizar seu limite de 140 caracteres por mensagem: em breve, a empresa poderá parar de contar fotos e links como parte desse limite.

A ideia não é nova, e parece reforçar a intenção do Twitter de se renovar em meio a uma crise de crescimento – entre março de 2015 e março de 2016, a empresa teve apenas 8 milhões de novos usuários ativos mensalmente. Ao todo, o Twitter tem hoje 310 milhões de usuários.

Há alguns meses, o presidente executivo e cofundador do Twitter, Jack Dorsey, disse que a empresa estava planejando simplificar seus produtos em um esforço para atrair novos usuários. “Acreditamos que há uma série de oportunidades em nosso produto para consertar algumas janelas quebradas, que nós sabemos que estão inibindo nosso crescimento”, disse Dorsey em uma conferência com investidores em fevereiro.

Em seu último resultado financeiro, a empresa viu seus prejuízos caírem para US$ 79,7 milhões (US$ 0,12 por ação) no primeiro trimestre deste ano, de US$ 162,4 milhões (US$ 0,25 por ação) no mesmo período de 2015.

Hoje, links e fotos ocupam até 23 caracteres em uma mensagem enviada no Twitter, limitando a quantidade de comentários que os usuários da rede social podem fazer quando compartilham uma notícia ou uma imagem em suas mensagens. Procurado, o Twitter se recusou a comentar a notícia.