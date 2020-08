Kacper Pempel/Reuters O Twitter estima que o valor da multa será entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões.

O Twitter pode receber uma multa de até US$ 250 milhões da Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) por usar indevidamente números de telefone e endereços de email de usuários. A informação foi divulgada pelo próprio Twitter nesta segunda-feira, 3.

A multa diz respeito a uma prática do Twitter revelada em outubro do ano passado: entre 2013 e 2019, a rede social usou números de telefone e endereços de email de usuários para direcionamento de anúncios na plataforma — a princípio, as informações foram fornecidas apenas “para fins de segurança e proteção”. À época em que foi revelada a prática, o Twitter afirmou que isso foi um erro da empresa, e que não foi intencional.

A rede social disse que recebeu uma notificação nas últimas semanas sobre o episódio. O uso de dados em questão violou um acordo da rede social com a FTC, firmado em 2011 — o contrato estabelecia que o Twitter seria transparente quanto ao uso das informações pessoais de seus usuários.

O Twitter estima que o valor da multa será entre US$ 150 milhões e US$ 250 milhões — a empresa afirmou que está reservando dinheiro para a possível punição.

Um porta-voz da FTC confirmou ao site The Verge que a agência tem uma investigação aberta sobre práticas do Twitter.